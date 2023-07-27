Оганесян уверен, что «Оренбург» будет бороться за первую восьмерку РПЛ

— Думаю, что «Оренбург» в этом сезоне может рассчитывать на повторение прошлогоднего результата. Может быть, даже выше заберемся. Уверен, мы будем бороться за попадание в первую восьмерку РПЛ, — сказал Оганесян «Чемпионату».