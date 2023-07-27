Оганесян уверен, что «Оренбург» будет бороться за первую восьмерку РПЛ
Вингер «Оренбурга» Степан Оганесян считает, что его команда сможет побороться за попадание в первую восьмерку по итогам сезона МИР РПЛ.
— Думаю, что «Оренбург» в этом сезоне может рассчитывать на повторение прошлогоднего результата. Может быть, даже выше заберемся. Уверен, мы будем бороться за попадание в первую восьмерку РПЛ, — сказал Оганесян «Чемпионату».
«Оренбург» в матче первого тура РПЛ уступил «Спартаку» со счетом 2:3. Команда в среду в домашнем матче первого тура группового турнира Кубка России проиграл ЦСКА со счетом 0:6.
«Оренбург» 30 июля на выезде сыграет с казанским «Рубином» в рамках второго тура МИР РПЛ.
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