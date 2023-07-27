Хендерсон перешел в саудовский «Аль-Иттифак» после 12 лет в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» объявил об уходе Джордана Хендерсона в саудовский «Аль-Иттифак».

Полузащитник провел 12 лет в «Ливерпуле», в ходе которых выиграл 8 трофеев. После ухода Стивена Джеррарда в 2015 году Хендерсон стал капитаном команды.

Сообщалось, что «Ливерпуль» получит за англичанина 12 миллионов фунтов и бонусы. Сначала Хендерсон не хотел переходить в «Аль-Иттифак», который тренирует Стивен Джеррард, из-за желания выступить на Евро-2024, но согласился, когда ему предложили зарплату в четыре раза выше, чем в «Ливерпуле».

Контракт Хендерсона с саудовским клубом рассчитан на три года.