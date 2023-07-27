«Тоттенхэм» отстранил Санчеса от тренировок с командой

По информации источника, из-за того, что игрок не спешит принимать предложение о переходе в «Спартак», «Тоттенхэм» отстранил его от тренировок с командой. Лондонцы беспокоятся, что Санчес может уйти из клуба бесплатно через год, когда закончится его контракт с клубом, в связи с чем настаивают на его переходе в московскую команду.