Африканская футболистка сняла майку, празднуя гол на ЧМ-2023

Нападающая сборной Нигерии Асисат Ошоала отметилась забитым мячом в матче 2-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года с национальной командой Австралии (3:2) и ярко отпраздновала гол.

В порыве радости африканская футболистка сняла с себя футболку, двигаясь по пути к трибунам австралийского стадиона в Брисбене. Именно гол Ошоалы стал победным для сборной Нигерии.