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Паулинью не перейдет в ЦСКА: «Причиной стало низкое предложение ЦСКА»

Сообщалось, что ЦСКА предложил 7 млн евро за Паулинью, но «Спортинг» хочет 20 млн.

Паулинью не перейдет в ЦСКА: «Причиной стало низкое предложение ЦСКА»
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В прошлом сезоне 30-летний форвард забил 15 голов и сделал 11 результативных передач в 38 матчах за «Спортинг» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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