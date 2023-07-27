Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва завершил карьеру в возрасте 37 лет. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

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На прошлой неделе игрок на тренировке получил травму передней крестообразной связки.

37-летний испанский плеймейкер выступал за «Реал Сосьедад» с 2020 года, когда перешёл из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.

В составе «Манчестер Сити» Сильва стал четырёхкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, трёхкратным победителем Суперкубка страны и пятикратным обладателем Кубка лиги.