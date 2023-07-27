Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва завершил карьеру в возрасте 37 лет. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
На прошлой неделе игрок на тренировке получил травму передней крестообразной связки.
37-летний испанский плеймейкер выступал за «Реал Сосьедад» с 2020 года, когда перешёл из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.
В составе «Манчестер Сити» Сильва стал четырёхкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, трёхкратным победителем Суперкубка страны и пятикратным обладателем Кубка лиги.
Футболист выступал за сборную Испании с 2006 по 2018 год. Вместе с командой он становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы. В составе «красной фурии» Сильва сыграл 129 матчей и забил 37 мячей.