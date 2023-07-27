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Стало известно, как прошла встреча Вендела с руководством «Зенита»

Стали известны подробности встречи полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела с руководством клуба, которая прошла сегодня, 27 июля, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает журналист Вене Касаграде в своём «твиттере».

Стало известно, как прошла встреча Вендела с руководством «Зенита»
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По информации источника, встреча прошла в дружеском ключе. Первой темой разговора стал пропуск Венделом предсезонных сборов и нескольких матчей «Зенита» в начале сезона. Не уточняется, были ли применены к футболисту какие-либо штрафные санкции.

Далее стороны обсудили возможный переход Вендела в бразильский «Фламенго». Игрок со своим агентом попросили «Зенит» снизить требуемую сумму за его переход, однако в руководстве петербуржцев отказались идти на этот шаг.

Сейчас стороны ждут нового предложения от «Фламенго». Первое в размере € 13 млн было отклонено.

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