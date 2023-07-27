Стало известно, как прошла встреча Вендела с руководством «Зенита»

Стали известны подробности встречи полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела с руководством клуба, которая прошла сегодня, 27 июля, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает журналист Вене Касаграде в своём «твиттере».

© Чемпионат.com

По информации источника, встреча прошла в дружеском ключе. Первой темой разговора стал пропуск Венделом предсезонных сборов и нескольких матчей «Зенита» в начале сезона. Не уточняется, были ли применены к футболисту какие-либо штрафные санкции.

Далее стороны обсудили возможный переход Вендела в бразильский «Фламенго». Игрок со своим агентом попросили «Зенит» снизить требуемую сумму за его переход, однако в руководстве петербуржцев отказались идти на этот шаг.