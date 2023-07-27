В РФС заявили, что МВД не предлагало ввести Fan ID на матчах Кубка и Суперкубка России

В РФС заявили, что введение Fan ID на матчах Кубка и Суперкубка России пока не планируется.

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Ранее появилась информация о том, что МВД России выступило с инициативой расширить действие паспорта болельщика и ввести его на матчах Пути РПЛ Кубка.

– Обсуждается ли вариант введения карты болельщика на Кубке России и Суперкубке страны? Выходило на вас МВД с этим вопросом?

– Нет, не выходило. Знаю, что наши коллеги из других ведомств в постоянном рабочем процессе с МВД. Были обсуждения [карты болельщика на Кубке], когда реформировался Кубок, но говорить сейчас о том, насколько данная идея гипотетически будет актуальна и возможна для реализации, я бы не спешил.

Надо обратить внимание на то, что мы и дальше, возможно, будем актуализировать формат. Вполне возможно, что формат Кубка России будет несколько иным. Прорабатываем и обсуждаем определенные изменения.

Тут должна быть учтена определенная логика. Понимаем, почему государство, правительство решило ввести карту болельщика на матчах РПЛ. Оно отвечает за безопасность и посчитало, что это необходимо. Но есть примеры безопасного проведения в том числе футбольных матчей. Последний Суперкубок России в частности – единичное число каких то инцидентов. Кто то паспорт забыл, какие то другие мелочи. Но не было ни файеров, ни петард, даже нецензурных кричалок, тем более каких то выбеганий на поле. Так что с точки зрения безопасности все было хорошо, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID в декабре 2021-го. В силу он вступил 1 июня 2022-го.

С лета 2022-го оформление Fan ID требовалось для похода на матчи Мир РПЛ в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Затем действие закона распространили на все остальные стадионы команд РПЛ.