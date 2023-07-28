Митрофанов объяснил, почему Россия не смогла провести матч с Камеруном

Митрофанов: сборная России не смогла провести матч с Камеруном из‑за проблем с логистикой
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал два несостоявшихся товарищеских матча сборной России с африканскими командами.
«К сожалению, мы не смогли провести товарищеский матч со сборной Камеруна в связи с проблемами с логистикой. Так что у нас автоматически не состоялась и вторая игра с другой африканской командой, не буду называть сборную, поскольку матч может состояться позже», — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».
В конце 2022 года было объявлено, что РФС создал рабочую группу, которая займётся изучением вопроса выхода России из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в АФК.
В настоящее время российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА).