Митрофанов объяснил, почему Россия не смогла провести матч с Камеруном

«К сожалению, мы не смогли провести товарищеский матч со сборной Камеруна в связи с проблемами с логистикой. Так что у нас автоматически не состоялась и вторая игра с другой африканской командой, не буду называть сборную, поскольку матч может состояться позже», — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».