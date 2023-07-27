Эммерсон: Дзюба — один из лучших футболистов РПЛ за последнее время

«Тяжело ли играть против Дзюбы в защите? Артём — умный футболист, плюс габаритный, конечно, очень непросто против него играть. Вдобавок ко всему он очень опытный.



Думаю, не только мы с вами думаем, что он один из легендарных футболистов РПЛ за все время, но и вся Россия. Дзюба — один из лучших футболистов РПЛ за последнее время и он подтверждает это своей статистикой», — приводит слова Эммерсона «РБ Спорт».