УЕФА предварительно допустил "Барселону" к участию в Лиге чемпионов

"Барселона" предварительно допущена к участию в клубных турнирах УЕФА сезона-2023/24. "Барселона" обязана заранее информировать этический дисциплинарный комитет о ходе текущих расследований и предоставлять все документы и информацию, которые будут запрошены", - говорится в заявлении.

15 марта стало известно, что суд Барселоны принял к рассмотрению представленную прокуратурой жалобу против двух бывших президентов "Барселоны" и самого футбольного клуба. Их подозревают в коррупции и искажении в документах. Судья также поручил гражданской гвардии заняться расследованием дела.

По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год бывший вице-президент судейского комитета Испании Энрикес Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для "Барселоны", связанные с работой арбитров. Как ранее сообщала газета El Pais ("Паис"), компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы "Барселоны" конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.