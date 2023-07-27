Защитник «Сан-Паулу» может перейти в «Зенит»

Защитник «Сан-Паулу» Белем может перейти в «Зенит»
Агент Алешандре Соареш подтвердил интерес «Зенита» к 20-летнему центральному защитнику «Сан-Паулу» Матеусу Белему. Бразильский футболист может пополнить состав петербуржцев в зимнее трансферное окно по предварительному контракту.
«Зенит» связывался с нами по поводу Матеуса Белема. В клубе его считают новым «бриллиантом», он в системе «Сан-Паулу» уже восемь лет, но только недавно дебютировал за клуб. Его контракт действует до января 2024 года, и мы рассматриваем возможность перехода в следующий клуб по пре-контракту», — приводит слова агента Metaratings.
Белема выступает за первую команду «Сан-Паулу» с января 2023 года. На его счету 2 матча за эту команду, результативными действиями он не отметился. За команду «Сан-Паулу»-U20 у Матеуса 15 матчей и 3 забитых мяча. Контракт Белема с «Сан-Паулу» рассчитан до 31 января 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 200 тысяч евро.
В составе «Зенита» на данный момент 8 уроженцев Бразилии — защитники Марио Фернандес, Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, полузащитники Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан и Ду Кейрос. Фернандес и Клаудиньо имеют российское гражданство.
25 июля «Зенит» на своем поле обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.