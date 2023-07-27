Защитник «Сан-Паулу» может перейти в «Зенит»

«Зенит» связывался с нами по поводу Матеуса Белема. В клубе его считают новым «бриллиантом», он в системе «Сан-Паулу» уже восемь лет, но только недавно дебютировал за клуб. Его контракт действует до января 2024 года, и мы рассматриваем возможность перехода в следующий клуб по пре-контракту», — приводит слова агента Metaratings.