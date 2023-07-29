Экс-футболист Деменко: "Спартак" расслабился в игре с "Краснодаром"

Бывший футболист московского "Спартака" Максим Деменко заявил, что красно-белые бросили играть в конце матча Кубка России против "Краснодара", передает Vprognoze.ru. "А на последних минутах "Спартак" уже доигрывал. И это сыграло с командой злую шутку.

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Думаю, Абаскаль обязательно проведет анализ того, почему ситуация так изменилась в финальные десять минут", - сказал Деменко. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака". В составе красно-белых голы на свой счет записали Роман Зобнин и Тео Бонгонда, который пополнил состав московского клуба в это летнее трансферное окно.