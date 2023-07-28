Футболист ЦСКА Зайнутдинов: «Показалось, что поле в Оренбурге стало хуже»

Полузащитнику московского ЦСКА Бахтиеру Зайнутдинову показалось, что качество газона на стадионе «Газовик» в Оренбурге стало хуже, поэтому в жаркую погоду там было играть очень тяжело. ЦСКА в среду на выезде разгромил «Оренбург» со счетом 6:0 в матче первого тура ФОНБЕТ Кубка России. Зайнутдинов забил второй мяч армейцев со штрафного, который был назначен после удаления голкипера хозяев. — Подойдя к мячу, сразу решил бить в тот угол. Слышал, как из тренерского штаба кричали: «Бей во вратаря». Мне показалось, что вратарь вышел неуверенно, ну и решил ударить в дальний. 100% удаления повлияли на то, что мы крупно победили. В Оренбурге тяжело играть, показалось, что поле стало хуже: будто крошки стало больше. Ну и жара, конечно, тоже не шла на пользу обеим командам. Перед игрой подходил к Чалу (Федору Чалову), чтобы он выбрал ту сторону, где в первом тайме мой фланг был в тени, но он и тут проиграл (смеется). Было непросто: искусственное поле, горели ноги. Но жаловаться не хочется, отмечу, что в ЦСКА великолепная молодежь, которая в матче с «Оренбургом» сыграла просто прекрасно, — сказал Зайнутдинов «Матч ТВ». В воскресенье армейцы в Грозном сыграют с «Ахматом» в рамках второго тура МИР РПЛ. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало трансляции в 19:55 мск. Открыть видео