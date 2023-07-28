Представитель Дженгиза Ундера подтвердил интерес со стороны «Зенита»

Утку Ченикли, представитель полузащитника «Марселя» Дженгиза Ундера, подтвердил информацию об интересе к его клиенту со стороны санкт-петербургского «Зенита».
«На данный момент мы не давали согласие на предложения никаких клубов, в том числе и «Фенербахче». Но мы ведём переговоры со многими командами. Дженгиз счастлив в «Марселе». Интерес «Зенита»? У нас нет конкретных предложений, но об интересе этого клуба к Ундеру нам действительно известно», — приводит слова Ченикли «Спорт-экспресс».
Ранее стало известно, что «Зенит» проявляет интерес к Ундеру. Турок перешел в «Марсель» летом 2021 года на правах аренды из «Ромы», а через год «провансальцы» выкупили его контракт у «волков» за € 8,4 млн. 23-летний вингер провёл 93 матча в составе «Марселя», забил 18 мячей и сделал 12 голевых передач. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июля 2025 года.