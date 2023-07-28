Представитель Дженгиза Ундера подтвердил интерес со стороны «Зенита»

«На данный момент мы не давали согласие на предложения никаких клубов, в том числе и «Фенербахче». Но мы ведём переговоры со многими командами. Дженгиз счастлив в «Марселе». Интерес «Зенита»? У нас нет конкретных предложений, но об интересе этого клуба к Ундеру нам действительно известно», — приводит слова Ченикли «Спорт-экспресс».