Коваленко рассказал о первых днях в «Зените»

«В целом всё топ. База бомбовая, если сравнивать с теми же «Крыльями». Хотя там тоже была хорошая база, классная атмосфера. Потихоньку адаптируюсь в Санкт-Петербурге. В первые две недели было тяжело тренироваться. Но, думаю, из-за того, что до этого пропустил два месяца. Потихоньку вливаюсь в коллектив.



Честно, реальность даже немного превысила ожидания. Здесь уровень совсем другой. В тренировочном плане даже чуть тяжелее, чем в сборной. В «Зените» всё очень интенсивно. Это стало испытанием. Но, думаю, если бы я был больше готов, то было бы попроще. Те же спринты я вообще не делал два месяца. А здесь резко начали тренироваться – было тяжело дышать, бегать. По сей день немного непривычно. Но всё будет нормально», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.