Захарян может через год перейти в «Челси»

Стали известны детали возможного перехода полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна во французский «Страсбург». Об этом сообщает Evening Standard.

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По информации источника, россиянину предлагается вариант, при котором он проведёт один сезон в «Страсбурге», а затем перейдёт в «Челси». Это возможно благодаря тому, что оба клуба входят в одну систему с одним владельцем.

Отметим, что сейчас в борьбе за Захаряна лидирует римский «Лацио». По информации итальянских СМИ, римляне уже согласовали переход 20-летнего полузащитника с «Динамо» за € 10 млн плюс € 4 млн в качестве бонусов.