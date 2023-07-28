«Сан-Паулу» потребовал у «Зенита» € 40 млн за Нестора

Бразильский «Сан-Паулу» не планирует продавать полузащитника Родриго Нестора «Зениту» за небольшую сумму, сообщает Goal. По данным источника, бразильский клуб намеревается выручить за игрока порядка € 40–50 млн.

По данным источника, «Зенит» уже вступил в переговоры по 22-летнему футболисту. Но теперь переговоры зашли в тупик из-за большой суммы. Бразильский клуб настроен решительно и выдвигает серьёзные финансовые требования.

К тому же, руководство бразильского клуба обещало тренерскому штабу, что в нынешнее трансферное окно никто не уйдёт.

Что касается Нестора, то он продлил контракт с клубом до февраля 2028 года. Футболист подписал новое соглашение в мае. Ожидается, что его продажа станет одной из крупнейших сделок в истории клуба.