Футболистка сборной России рассказала о поддержке зарубежных спортсменов

Футболистка сборной России и английского «Челси» Алсу Абдуллина рассказала «Матч ТВ» о поддержке зарубежных спортсменов после отстранения женской национальной команды от чемпионата Европы.

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Летом 2022 года женская сборная России не поехала на чемпионат Европы из за санкций ФИФА и УЕФА, которые запретили российским сборным и клубам выступать в международных соревнованиях.

22 летняя Алсу Абдуллина в России выступала за «Чертаново» и «Локомотива», а в 2021 году перешла в лондонский «Челси».

— Год назад сборная отобралась на Евро, но не поехала туда из за бана УЕФА. Как вы это восприняли?

— Было очень грустно. Мы прошли отборочные матчи с хорошими соперниками, эмоции были такими, что не передать словами. Но потом эта ситуация — и всё оборвалось. Ну ничего, мы справились с этим. Сейчас хоть и нет официальных международных матчей, стараемся находить соперников, играть товарищеские. Вот сыграли два матча с Ираном. Двигаемся дальше.

— Зарубежные игроки выражали поддержку из за пропуска Евро?

— Да, поддерживали. Знакомые девчонки из Европы спрашивали, чем помочь. В мой адрес были только слова поддержки.

— Есть вера, что получится сыграть за сборную в официальных матчах?