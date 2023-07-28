Футболистка сборной России рассказала о поддержке зарубежных спортсменов

Футболистка сборной России: «После бана от УЕФА игроки из Европы спрашивали, чем помочь»
Футболистка сборной России и английского «Челси» Алсу Абдуллина рассказала «Матч ТВ» о поддержке зарубежных спортсменов после отстранения женской национальной команды от чемпионата Европы.
Летом 2022 года женская сборная России не поехала на чемпионат Европы из за санкций ФИФА и УЕФА, которые запретили российским сборным и клубам выступать в международных соревнованиях.
22 летняя Алсу Абдуллина в России выступала за «Чертаново» и «Локомотива», а в 2021 году перешла в лондонский «Челси».
— Год назад сборная отобралась на Евро, но не поехала туда из за бана УЕФА. Как вы это восприняли?
— Было очень грустно. Мы прошли отборочные матчи с хорошими соперниками, эмоции были такими, что не передать словами. Но потом эта ситуация — и всё оборвалось. Ну ничего, мы справились с этим. Сейчас хоть и нет официальных международных матчей, стараемся находить соперников, играть товарищеские. Вот сыграли два матча с Ираном. Двигаемся дальше.
— Зарубежные игроки выражали поддержку из за пропуска Евро?
— Да, поддерживали. Знакомые девчонки из Европы спрашивали, чем помочь. В мой адрес были только слова поддержки.
— Есть вера, что получится сыграть за сборную в официальных матчах?
— Да. Надеюсь, что в будущем мы все таки вернемся к международным соревнованиям. Соскучилась по этим ощущениям, — сказал Абдуллина «Матч ТВ».
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