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«Ливерпуль» и «Аль-Иттихад» почти согласовали трансфер Фабиньо. Игрок пройдет медосмотр

Фабиньо близок к переходу в «Аль-Иттихад».

«Ливерпуль» и «Аль-Иттихад» почти согласовали трансфер Фабиньо
© globallookpress.com

По данным Фабрицио Романо, «Аль-Иттихад» и «Ливерпуль» почти согласовали трансфер.

Мерсисадйцы слегка осторожничают, так как хотят проверить документы, но сделка близка к закрытию.

Если все пойдет по плану, Фабиньо вскоре пройдет медосмотр. С игроком согласован трехлетний контракт.