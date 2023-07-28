Экс-защитник «Рубина» посоветовал Дзюбе уехать в Саудовскую Аравию

Бывший защитник «Рубина» посоветовал Дзюбе уехать в Саудовскую Аравию
Бывший защитник казанского «Рубина» Алексей Попов посоветовал форварду московского «Локомотива» Артему Дзюбе уехать в Саудовскую Аравию, передает Legalbet.
«Дзюбе 100% надо ехать в Саудовскую Аравию. Во-первых, там звёзды. Во-вторых, о нем снова все заговорят. Смысл им приглашать Дзюбу? Они приглашают звезд европейского футбола. А кто такой Дзюба? Звезда европейского футбола?» — сказал Попов.
В стартовавшем сезоне 34-летний форвард сыграл за «Локомотив» в Российской премьер-лиге (РПЛ) против казанского «Рубина» (2:2) и в Кубке России против екатеринбургского «Урала» (2:1). Результативными действиями нападающий не отметился.
Во втором туре подопечные Михаила Галактионова в гостях сыграют с воронежским «Факелом». Встреча состоится 30 июля, начало — в 17:30 по московскому времени.
Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на год.