Экс-защитник «Рубина» посоветовал Дзюбе уехать в Саудовскую Аравию

«Дзюбе 100% надо ехать в Саудовскую Аравию. Во-первых, там звёзды. Во-вторых, о нем снова все заговорят. Смысл им приглашать Дзюбу? Они приглашают звезд европейского футбола. А кто такой Дзюба? Звезда европейского футбола?» — сказал Попов.