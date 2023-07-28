Джанлуиджи Буффон в ближайшие дни объявит о завершении карьеры

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон нынешним летом покинет «Парму». 45-летний голкипер близок к завершению карьеры.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира на своей странице в «Твиттере», Буффон недавно получил предложение от Федерации футбола Италии стать главой делегации национальной команды и сейчас склоняется согласиться на эту должность. Ранее Джанлуиджи отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Летом 2021 года Буффон вернулся в «Парму», в составе которой начинал карьеру. В минувшем сезоне Джанлуиджи провёл 19 матчей в составе «Пармы» в Серии Б, в которых пропустил 24 мяча. Ранее Джиджи выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. Его контракт с «крестоносцами» действует до 30 июня 2024 года.