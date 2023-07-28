Коваленко: бред, что мое будущее решалось в высших кабинетах «Газпрома» и РЖД

«Как реагировал на слухи, что моё будущее решали в высших кабинетах «Газпрома» и РЖД? Полный бред! Но я всё это читал и смеялся. Подумал: чего это они все из меня Месси делают?» — приводит слова Коваленко «Чемпионат».