Коваленко: бред, что мое будущее решалось в высших кабинетах «Газпрома» и РЖД

Коваленко: бред, что моё будущее решалось в высших кабинетах «Газпрома» и РЖД
Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал о своей реакции на информацию СМИ о его перехода в стан сине-бело-голубых. На 19-летнего россиянина также претендовал «Локомотив».
«Как реагировал на слухи, что моё будущее решали в высших кабинетах «Газпрома» и РЖД? Полный бред! Но я всё это читал и смеялся. Подумал: чего это они все из меня Месси делают?» — приводит слова Коваленко «Чемпионат».
В минувшем сезоне Александр Коваленко был игроком «Крыльев Советов», где он выступал на правах аренды из «Сочи». Футболист провёл за самарцев 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и стал автором трёх голевых передач.
«Зенит» объявил о переходе Коваленко 30 июня 2023 года. С питерским клубом Александр заключил пятилетний контракт.