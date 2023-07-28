Италия и Турция официально подали совместную заявку на проведение Евро-2032

«УЕФА начнёт работать с FIGC и TFF, чтобы убедиться, что документация, которая будет представлена для их совместной заявки, соответствует требованиям конкурса.



Если совместная заявка действительно соответствует всем требованиям, она будет представлена Исполнительному комитету УЕФА на заседании, которое должно пройти 10 октября, где определятся хозяева Евро 2028 и 2032 годов. Решения о местах проведения и расписании матчей будут приняты на более позднем этапе», — гласит официальное заявление УЕФА.