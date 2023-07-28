Полузащитник Коваленко: в «Зените» есть кому заменить Малкома

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался об уходе нападающего Малкома из санкт-петербургского клуба. Малком перешёл в саудовский «Аль-Хиляль». Сообщалось, что сумма трансфера составила € 60 млн.

«Малком – большая потеря. В прошлом сезоне он объективно был лидером. Набрал много очков по системе «гол+пас». Но есть кому заменить – Мостовой, Бакаев», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В сезоне-2022/2023 Александр Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил три голевые передачи. «Зенит» объявил о переходе Коваленко 30 июня 2023 года. Футболисту 19 лет.