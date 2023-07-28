Стало известно, почему Санчес отказался от перехода в «Спартак»

Агент защитника английского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса Фернандо Вильярреал, рассказал, что главной причиной отказа его клиента переходить в московский «Спартак» не является политическая ситуация в мире, передает «Спорт-Экспресс».

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«Связан ли отказ Санчеса с политической ситуацией? Главной причиной стала социальная жизнь и вообще жизнь и будущее его жены и сына», — сказал Вильярреал.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» и «Спартак» согласовали трансфер Санчеса за €12 млн. Решение о переходе должен был принять сам игрок.

Санчес является игроком лондонского клуба с 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых ему не удалось отметиться голевыми действиями.