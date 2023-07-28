Россия заняла худшее место в рейтинге УЕФА в истории

УЕФА на своём официальном сайте представил обновлённую таблицу коэффициентов национальных федераций перед сезоном-2023/2024.

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Россия в новой версии рейтинга оказалась на 25-м месте. Это худший показатель в истории. В предыдущей версии Россия занимала 18-ю строчку.

Отметим, что российские клубы отстранены от участия в еврокубках после начала СВО на Украине. В связи с этим обстоятельством Россия не набирает новых очков для таблицы коэффициентов. Сколько ещё продлится отстранение, неизвестно.