Ловчев высказался об игре Богонда за «Спартак»

«Мне очень не понравилась концовка матча — «Спартак» вёл в два мяча, но не стал добивать соперника, а просто бросил играть. Из вышедших на замену усилил игру лишь Бонгонда, который сейчас действует на свежачка. «Спартак» был способен забить ещё два-три мяча, но кончилось всё тем, что чуть не упустили победу.



Бонгонда произвёл приятное впечатление. Главное, чтобы он не обрусел, не сбавил оборотов. Но у него всё есть — обводка, скорость, завершение», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.