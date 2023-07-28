Ловчев высказался об игре Богонда за «Спартак»

«Главное, чтобы не обрусел». Ловчев — об игре Богонда за «Спартак»
Легендарный защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился эмоциями от победы красно-белых в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1). Отдельно он высказался об игре полузащитника москвичей Тео Бонгонда.
«Мне очень не понравилась концовка матча — «Спартак» вёл в два мяча, но не стал добивать соперника, а просто бросил играть. Из вышедших на замену усилил игру лишь Бонгонда, который сейчас действует на свежачка. «Спартак» был способен забить ещё два-три мяча, но кончилось всё тем, что чуть не упустили победу.
Бонгонда произвёл приятное впечатление. Главное, чтобы он не обрусел, не сбавил оборотов. Но у него всё есть — обводка, скорость, завершение», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.