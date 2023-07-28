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Мажич объяснил, почему ограничил медиаактивность российских судей

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич решил ограничить медиаактивность арбитров, чтобы защитить их от возможной критики.

Мажич объяснил, почему ограничил медиаактивность российских судей
© Матч ТВ

В конце июня РФС объявил о назначении Мажича, контракт с 50 летним сербом заключен на два года с возможностью продления еще на один год.

— Одна из причин, почему мы приняли это решение, это то, что с активностью медиа нужно быть крайне осторожными. В РФС есть медиадепартамент высочайшего уровня, они будут заниматься этими вопросами как профессионалы в этой области. Мы же пытаемся оставаться прозрачными и готовы говорить о наших решениях и возможных ошибках.

При этом с этого сезона у нас новая экспертно судейская комиссия, которая будет состоять из иностранцев. На февральских сборах я видел большое количество журналистов. Для них это мероприятие было очень интересным. Они постоянно записывали интервью. Но когда начинается сезон и что то идет не так, принимаются какие то неверные решения, все это превращается в шквал критики и обращается против судей.

Нам нужна поддержка, она должна строиться в позитивном ключе. Но главное внимание должно уделяться игрокам. Мы — часть игры, но предпочитаем оставаться в тени. При этом надо понимать, что роль и влияние прессы сейчас очень высоко: есть большие и маленькие СМИ, блогеры, клубные медиа. Но я считаю, что судьи должны оставаться в тени, спокойно готовиться к своим матчам и не отвлекаться на все эти медиаактивности.

Зачастую то, что может быть сказано судьей, может быть выдернуто из контекста и интерпретировано неправильно, вызвав негативную реакцию. Я говорил об этом подходе с нашими судьями и они остались довольны. Поэтому мы предоставим профессионалам заниматься медиа. Я уверен, что они справятся с этой задачей, — сказал Мажич в интервью, опубликованном в YouTube канале РФС.