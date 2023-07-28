«ПСЖ» без Мбаппе и Неймара уступил японскому клубу в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу японской команды. В составе парижан по голу забили Уго Экитике и Витинья. За победителей отличились Йорди Кру, Сота Китано и Синдзи Кагава.

В игре не участвовал форвард парижской команды Неймар, который недавно вернулся к тренировкам в общей группе. В турне по Азии с «ПСЖ» не отправился нападающий Килиан Мбаппе.