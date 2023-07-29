В РФС рассказали о втором сопернике для сборной России на сентябрьском сборе

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о поисках второго соперника для национальной команды в сентябре. Его слова передает «РБ Спорт».
«Надеюсь, что в начале следующей недели будет ясность. Будет ли это соперник из Африки? Нет. С высокой долей вероятности, это соперник из Азии. Есть два варианта — один вариант в Москве, второй — не в России», — сказал Митрофанов.
7 июля стало известно, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Катара. Встреча состоится 12 сентября в Дохе.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, весной прошлого года.