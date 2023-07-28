«Фламенго» окончательно отказался от покупки Клаудиньо

Руководство «Фламенго» окончательно отказалось от попыток приобрести полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщает Globo.

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По информации источника, бразильский клуб не станет повышать первоначальное предложение в 15 млн евро на 10 млн до суммы в 25 млн евро, запрашиваемой «Зенитом».

Отмечается, что руководство «Фламенго» рассматривает трансфер другого бразильского полузащитника петербуржцев Вендела. Первоначальное предложение красно-черных составило около 13 млн евро и было отклонено «Зенита».

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года из «РБ Брагантино» за 12 млн евро (данные портала Transfermarkt). Контракт 26-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 20 млн евро.