Усман Дембеле близок к переходу в «ПСЖ»
Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле в шаге от перехода в «Пари Сен-Жермен». Об этом информирует журналист Фабрис Хоукинс.
Источник утверждает, что парижане ведут продвинутые переговоры с футболистом и собираются активировать пункт о выкупе Дембеле за € 50 млн. Эта опция доступна до 31 июля этого года. С августа неустойка за игрока составит € 100 млн.
Отмечается, что сам Дембеле заинтересован в этом трансфере. При этом «ПСЖ» не рассматривает игрока в качестве замены Килиану Мбаппе.
Усман Дембеле стал игроком «Барселоны» летом 2017 года. Каталонский клуб заплатил за его трансфер из дортмундской «Боруссии» € 135 млн. В минувшем сезоне француз провёл 35 матчей в составе сине-гранатовых во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 9 голевых передач. Его контракт с «блауграной» действует до 30 июня 2024 года.