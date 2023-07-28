Усман Дембеле близок к переходу в «ПСЖ»

Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле в шаге от перехода в «Пари Сен-Жермен». Об этом информирует журналист Фабрис Хоукинс.

Источник утверждает, что парижане ведут продвинутые переговоры с футболистом и собираются активировать пункт о выкупе Дембеле за € 50 млн. Эта опция доступна до 31 июля этого года. С августа неустойка за игрока составит € 100 млн.

Отмечается, что сам Дембеле заинтересован в этом трансфере. При этом «ПСЖ» не рассматривает игрока в качестве замены Килиану Мбаппе.