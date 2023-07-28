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Экс-тренер ЦСКА Газзаев заявил, что нужно прощать ошибки, но не предательство

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев рассказал о том, как, по его мнению, следует относиться к предателям. Его слова передает «Матч ТВ».

Газзаев: предатели долго не живут
© РИА Новости

«Мы cтали cвидетелями откровенного бегcтва политиков, шоуменов и бизнеcменов, которые еще и на cанкциях наcтаивают. Им тут жить некомфортно и не нужно. Им надо иcкать другую cтрану.

Ошибки надо прощать, но не предательство. Предатели долго не живут. У нас большая страна, держава, тот, кто является патриотом, делает все, чтобы прославлять страну», — сказал специалист.

68-летний Газзаев — самый титулованный отечественный тренер по количеству выигранных медалей и кубков за российскую историю. Также он является единственным тренером россиянином, под руководством которого был выигран еврокубок — Кубок УЕФА в сезоне-2004/05 с ЦСКА.

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