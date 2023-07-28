«Ювентус» исключен из еврокубков на сезон‑2023/24

Инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов приняла решение исключить «Ювентус» из числа участников еврокубков на сезон 2023/24, сообщает пресс служба УЕФА.

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Таким образом туринский клуб не будет участвовать в розыгрыше Лиги конференций.

Первая палата органа УЕФА пришла к выводу, что «Ювентус» (ITA) нарушил нормативную базу УЕФА и мировое соглашение, подписанное в августе 2022 года. В результате инстанция расторгла соглашение, заключенное с клубом, и помимо исключения из еврокубков на один сезон также постановила наложить на клуб дополнительный финансовый взнос в размере 20 млн евро.