УЕФА оштрафовал «Челси» за нарушение финансового фэйр-плей при Абрамовиче

УЕФА оштрафовал лондонский «Челси» на € 10 млн за нарушение правила лицензирования клубов УЕФА и финансового фэйр-плей в результате предоставления неполной финансовой информации. Об этом сообщает The Athletic.

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По информации источника, основное нарушение правил заключалось в предоставлении неполной финансовой информации по различным транзакциям, которые происходили в период с 2012 по 2019 год, в то время, когда лондонским клубом владел российский бизнесмен Роман Абрамович. Новый владелец «Челси», Тодд Боули, выявил и заблаговременно сообщил УЕФА о данных нарушениях правил.