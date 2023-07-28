Головин оформил дубль в товарищеском матче против "Болоньи"

Российский атакующий хавбек "Монако" Александр Головин отметился дублем в контрольном поединке. Атакующий полузащитник "Монако" Александр Головин отметился дублем в контрольной игре против итальянской "Болоньи". Итальянцы вели по ходу матча со счетом 2:0, однако усилиями хавбека сборной России "монегаскам" удалось уйти от поражения и вырвать победу на 90-й минуте.