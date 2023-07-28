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«Ювентус» официально исключили из соревнований УЕФА в 2023-2024 годах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил о исключении итальянского футбольного клуба «Ювентус» из участников еврокубков в 2023-2024 годах. Об этом сообщает ТАСС.

«Ювентус» исключен из еврокубков на сезон‑2023/24
© globallookpress.com

По мнению союза, «Ювентус» нарушил правила лицензирования и финансового фэйр-плей. Помимо отстранения итальянский клуб должен будет заплатить дополнительный взнос в размере 10 миллионов евро. Кроме того, штраф может вырасти ещё на 10 миллионов евро, если годовая финансовая отчетность клуба с 2023 по 2025 финансовые годы не будет соответствовать требованиям бухгалтерского учета.

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Напомним, что в мае 2023 года «Ювентус» был лишен 10 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций.

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