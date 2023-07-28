«Манчестер Юнайтед» отказался продать Магуайра «Вест Хэму» за € 20 млн
Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Вест Хэм» предложил €20 млн за защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, но «красные дьяволы» отказались от сделки.
Контракт Магуайра с «красными дьяволами» действует до 2025 года, а его стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в €20 млн.
Ранее «Манчестер Юнайтед» лишил Магуайра капитанской повязки. Новым капитаном команды стал Бруну Фернандеш. При этом главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что Магуайр остаётся важным игроком команды.
Английский защитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» летом 2019 года за € 87 млн. Он провёл за «МЮ» 175 матчей и забил семь мячей, а также сделал пять результативных передач. В составе «Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок английской лиги.