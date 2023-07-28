«Манчестер Юнайтед» отказался продать Магуайра «Вест Хэму»

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Вест Хэм» предложил €20 млн за защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, но «красные дьяволы» отказались от сделки.

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Контракт Магуайра с «красными дьяволами» действует до 2025 года, а его стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в €20 млн.

Ранее «Манчестер Юнайтед» лишил Магуайра капитанской повязки. Новым капитаном команды стал Бруну Фернандеш. При этом главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что Магуайр остаётся важным игроком команды.