"Спартак" опроверг сообщения о нарушении процесса переговоров с футболистами

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг новость о жалобе на красно-белых в Международную федерацию футбола (ФИФА) со стороны «Олимпиакоса». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками. Ведем себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно», — сказал Зеленов.

28 июля появилась информация, что в «Олимпиакосе» возмущены тем, что российский клуб вел переговоры с защитником Олегом Рябчуком без ведома греков.

25-летний футболист был исключен из состава «Олимпиакоса» перед товарищеским матчем с шотландским «Рейнджерс», который состоялся 26 июля. «Спартак» интересуется молдавским игроком с начала лета и готов заплатить за него около €4 млн.

Рябчук родился в Молдавии и в четырехлетнем возрасте с родителями перебрался в Португалию. Там он закончил футбольную школу «Порту», два года числился в основной команде, но ни одного матча так и не сыграл.

В 2021 году «Олимпиакос» купил Рябчука у португальского клуба «Пасуш де Феррейра». Его контракт с греческой командой рассчитан до лета 2025 года.