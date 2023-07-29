"Челси" заплатит штраф в размере €10 млн за нарушение финансового фэйр-плей

Лондонский «Челси» обязали выплатить €10 млн в пользу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Инстанция по финансовому контролю клубов установила, что «синие» нарушили правила, связанные с лицензированием и финансовым фэйр-плей, предоставив неполную отчетность.
В заявлении УЕФА отмечается, что после смены собственника клуба в 2022 году новый владелец выявил случаи потенциально неполного представления информации предыдущими хозяевами и самостоятельно уведомил об этом организацию. Факты, вызывающие сомнения, касались сделок за период с 2012 по 2019 год.
В УЕФА приняли решение заключить с «Челси» мировое соглашение. Лондонцы обязаны будут выплатить €10 млн для полного урегулирования ситуации.
Весной 2022 года российский бизнесмен Роман Абрамович продал «Челси». Новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боули.
Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. Он продал клуб в 2022 году.