"Челси" заплатит штраф в размере €10 млн за нарушение финансового фэйр-плей

Лондонский «Челси» обязали выплатить €10 млн в пользу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

© газета.ру

Инстанция по финансовому контролю клубов установила, что «синие» нарушили правила, связанные с лицензированием и финансовым фэйр-плей, предоставив неполную отчетность.

В заявлении УЕФА отмечается, что после смены собственника клуба в 2022 году новый владелец выявил случаи потенциально неполного представления информации предыдущими хозяевами и самостоятельно уведомил об этом организацию. Факты, вызывающие сомнения, касались сделок за период с 2012 по 2019 год.

В УЕФА приняли решение заключить с «Челси» мировое соглашение. Лондонцы обязаны будут выплатить €10 млн для полного урегулирования ситуации.

Весной 2022 года российский бизнесмен Роман Абрамович продал «Челси». Новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боули.