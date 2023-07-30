Влашич хочет покинуть «Вест Хэм» и перейти в «Торино»

«Я говорил о желании играть за «Торино» в течение двух месяцев. Больше не хочу здесь оставаться. Я обеспокоен, но продолжу серьёзно относиться к тренировкам, даже если продолжать в том же духе больше невозможно. Знаю, что «Торино» уже предложил € 9 млн, но вы не хотите вести переговоры и даже не сказали итальянскому клубу, сколько денег хотите», — приводит слова Влашича Tuttosport.