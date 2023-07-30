Футболист «Локомотива» установил уникальное достижение

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян стал первым защитником в 21-м веке, отличившийся в четырех матчах чемпионата России подряд. Об этом сообщает Opta Sports.

24-летний Тикнизян отметился двумя голами в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» (4:1). В игре первого тура с казанским «Рубином» (2:2) он также отметился забитым мячом. Кроме того, Тикнизян забивал в двух последних встречах прошлого сезоне против столичных «Динамо» (4:2) и «Торпедо» (3:1).

Защитник стал игроком «Локомотива» летом прошлого года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

В прошлом сезоне Тикнизян провел в чемпионате России 29 матчей, забив пять голов.