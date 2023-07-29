В Конго высказались о возможном проведении товарищеского матча с Россией

В пресс-службе сборной Республики Конго по футболу высказались о возможном проведении товарищеского матча с Россией. Об этом сообщает Sport24.

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По словам представителя пресс-службы, в Конго пока не общались с Российским футбольным союзом (РФС). «Предложений от российской стороны не было, но мы готовы их рассмотреть, если в них будет конкретика по условиям, времени и месту проведения матча», — отметили в пресс-службе.

Последний международный матч сборная России сыграла 26 марта этого года. Команда Валерия Карпина со счетом 2:0 победила сборную Ирака в товарищеской встрече.