Сычев предрек Кузяеву проблемы с адаптацией во Франции

«Если Кузяев выбрал эту команду и перспективу игры за рубежом, во Франции, значит, верит в свои силы. И это очень похвально, потому что новый вызов — это совсем непросто. Он вышел из зоны комфорта, которая была в «Зените».



Далер сделал отличный выбор. Да, будет непросто, потому что команда новая. Будут сложности с адаптацией во Франции, но я верю в Далера. Он очень трудолюбивый игрок, и мне кажется, с должным настроем все у него получится», — сказал Сычев.