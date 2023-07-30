Сычев предрек Кузяеву проблемы с адаптацией во Франции

Бывший форвард «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычев похвалил полузащитника Далера Кузяева за переход во французский «Гавр». Его слова передает Sport24.
«Если Кузяев выбрал эту команду и перспективу игры за рубежом, во Франции, значит, верит в свои силы. И это очень похвально, потому что новый вызов — это совсем непросто. Он вышел из зоны комфорта, которая была в «Зените».
Далер сделал отличный выбор. Да, будет непросто, потому что команда новая. Будут сложности с адаптацией во Франции, но я верю в Далера. Он очень трудолюбивый игрок, и мне кажется, с должным настроем все у него получится», — сказал Сычев.
12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит».
Стоит отметить, что это уже не первый уход Кузяева из «Зенита». По истечении предыдущего контракта он также ждал предложение от зарубежных клубов, но не получил их и вернулся в Санкт-Петербург.
В минувшем сезоне Кузяев провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 26 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.