Mirror: "Ливерпуль" хочет взять в аренду форварда "ПСЖ" Мбаппе

Также издание отметило, что руководство "ПСЖ" недовольно тем фактом, что Мбаппе отказался вести переговоры с саудовским клубом "Аль-Хилялем", который предлагал за футболиста рекордную сумму в €300 млн, что устроило французский клуб. 24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из "ПСЖ" в саудовский "Аль-Хиляль", несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в ПСЖ на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским "Реалом".