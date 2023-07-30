Mirror: "Ливерпуль" хочет взять в аренду форварда "ПСЖ" Мбаппе

"Ливерпуль" готов взять в аренду французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание Mirror. Сделка позволит "ПСЖ" получить доход, а также сэкономить на высокой зарплате 24 летнего форварда.
Также издание отметило, что руководство "ПСЖ" недовольно тем фактом, что Мбаппе отказался вести переговоры с саудовским клубом "Аль-Хилялем", который предлагал за футболиста рекордную сумму в €300 млн, что устроило французский клуб. 24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из "ПСЖ" в саудовский "Аль-Хиляль", несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в ПСЖ на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским "Реалом".
21 июля руководство "ПСЖ" исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в "Реал" следующем летом в статусе свободного агента. Также журналист Фабрицио Романо сообщил, что клуб выставил Мбаппе на трансфер.