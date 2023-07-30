Стало известно, когда "Реал" намерен подписать Мбаппе

Мадридский "Реал" хотел бы закрыть сделку по форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе до старта нового сезона испанской Примеры, который стартует 11 августа.

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Как сообщает ESPN, в "Реале"по-прежнему ждут, когда французский клуб и Мбаппе предпримут первые шаги для осуществления сделки. С учетом всех выплат сумма трансфера может составить 200 миллионов евро. Самому игроку будет предложен контракт до конца 2029 года.

Испанский суперклуб изначально готов был подождать до следующего лета, чтобы бесплатно заполучить Килиана. Однако после ухода Карима Бензема у команды не осталось нападающих с мировым именем. В то же время руководство "ПСЖ" рассорилось с Мбаппе, в результате чего футболист пропустил предсезонное турне парижан в Азии.