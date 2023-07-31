Дембеле подтвердил игрокам «Барселоны», что переходит в «ПСЖ»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле близок к уходу из каталонского суперклуба. 26-летний француз сообщил одноклубникам, что в ближайшее время он перейдёт в «ПСЖ».

По информации журналиста Елены Кондис, Усман и его представители договорились с парижанами о пятилетнем контракте (до конца сезона-2027/2028). «ПСЖ» заплатит за трансфер Дембеле € 50 млн, прописанных в виде отступных в его контракте с сине-гранатовыми.

Усман Дембеле а августе 2017 года перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за € 125 млн. В минувшем сезоне он провёл 35 матчей за «блауграну» во всех турнирах, забил восемь мячей и выполнил девять результативных передачам. Его контракт с «Барсой» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 60 млн.