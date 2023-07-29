«Динамо» упустило победу в матче с «Крыльями Советов» в игре с шестью голами

Счёт был открыт на восьмой минуте матча — полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поразил ворота «Крыльев» ударом из пределов штрафной площади (0:1). Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл попытался подловить голкипера «Динамо» Антона Шунина на выходе из ворот, пробив с центра поля, однако мяч прошёл мимо створа. На 24-й минуте форвард «Динамо» Фёдор Смолов ударом со штрафного попал в штангу ворот хозяев. На 30-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин получил передачу от Захаряна в штрафной площади и переиграл вратаря самарцев (0:2). На 35-й минуте полузащитник «Крыльев» Фернандо Костанца смог разобраться в штрафной и отыграть один мяч (1:2). Динамовцы смогли быстро ответить на это своим забитым мячом — отличился Смолов (1:3).