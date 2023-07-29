«Урал» и «Пари Нижний Новгород» сыграли вничью в матче РПЛ

В Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершился матч 2-го тура РПЛ. Местный «Урал» принимал «Пари НН».

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Поединок закончился со счётом 0:0. Команды провели минимум опасных атак. Ближе всех к успеху были футболисты «Урала», которые во втором тайме едва не забили. Но нижегородцы вынесли мяч из пустых ворот.

«Урал» в РПЛ стартовал с победы над ЦСКА (2:1). В свою очередь «Пари НН» начал сезон, уступив на своём поле «Зениту» (0:2).

Теперь «Урал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав три очка. «Пари НН» с одним баллом поднялся на 11-е место.